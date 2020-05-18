Оперштаб сообщил о 8926 новых случаях коронавируса в России

За минувшие сутки на территории России выявили 8926 новых случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе страны. Соответствующую информацию журналистам предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Так, из общего числа случаев за сутки в 3577 не наблюдалось клинических проявлений болезни. Выписано из больниц 2836 человек. В общей сложности в РФ за весь период выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровевших — 70 209 пациентов .

После совещания президента России Владимира Путина 11 мая в некоторых российских регионах постепенно ослабляют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусной пандемией. Более подробно об эпидемиологической обстановке в стране можно узнать на правительственном портале стопкоронавирус.рф.