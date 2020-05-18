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 Оперштаб сообщил о 8926 новых случаях коронавируса в России

Оперштаб сообщил о 8926 новых случаях коронавируса в России
Власти Москвы потратили более 100 млрд рублей на защиту жителей города от COVID-19

Власти Москвы потратили более 100 млрд рублей на защиту жителей города от COVID-19

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10:55   18 Мая 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 8926 новых случаях коронавируса в России

Оперштаб сообщил о 8926 новых случаях коронавируса в России

За минувшие сутки на территории России выявили 8926 новых случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе страны. Соответствующую информацию журналистам предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Так, из общего числа случаев за сутки в 3577 не наблюдалось клинических проявлений болезни. Выписано из больниц 2836 человек. В общей сложности в РФ за весь период выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровевших — 70 209 пациентов . 

После совещания президента России Владимира Путина 11 мая в некоторых российских регионах постепенно ослабляют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусной пандемией. Более подробно об эпидемиологической обстановке в стране можно узнать на правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус

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