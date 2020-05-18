Всего у 9% медиков Московской области выявлен COVID-19

Количество медицинских работников Московской области, подхвативших коронавирус, не превышает 9%, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Общее количество медицинского персонала в Московской области составляет 22,5 тысячи человек — это врачи, медсестры, нянечки. Выявили COVID-19 менее чем у двух тысяч человек, рассказала Стригункова корреспонденту газеты "Коммерсантъ". Подмосковным медикам помогают 280 студентов из разных мединститутов и колледжей, они оказывают помощь добровольно. В область направили своих врачей соседние регионы, а также министерство обороны.