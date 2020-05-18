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 Оперштаб сообщил о 8926 новых случаях коронавируса в России

Оперштаб сообщил о 8926 новых случаях коронавируса в России
Власти Москвы потратили более 100 млрд рублей на защиту жителей города от COVID-19

Власти Москвы потратили более 100 млрд рублей на защиту жителей города от COVID-19

 Козлов рассказал о разработке РФ подходов к устойчивому сотрудничеству с КНР

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10:49   18 Мая 2020
Общество

Всего у 9% медиков Московской области выявлен COVID-19

Всего у 9% медиков Московской области выявлен COVID-19

Количество медицинских работников Московской области, подхвативших коронавирус, не превышает 9%, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Общее количество медицинского персонала в Московской области составляет 22,5 тысячи человек — это врачи, медсестры, нянечки. Выявили COVID-19 менее чем у двух тысяч человек, рассказала Стригункова корреспонденту газеты "Коммерсантъ". Подмосковным медикам помогают 280 студентов из разных мединститутов и колледжей, они оказывают помощь добровольно. В область направили своих врачей соседние регионы, а также министерство обороны.

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Автор: Юлия Яковлева
#врачи #коронавирус

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