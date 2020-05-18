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Власти Москвы потратили более 100 млрд рублей на защиту жителей города от COVID-19

Власти Москвы потратили более 100 млрд рублей на защиту жителей города от COVID-19

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10:46   18 Мая 2020
Экономика

Власти Москвы потратили более 100 млрд рублей на защиту жителей города от COVID-19

Власти Москвы потратили более 100 млрд рублей на защиту жителей города от COVID-19

Комплекс мер по обеспечению безопасности москвичей в период пандемии коронавирусной инфекции потребовал выделить из бюджета более 100 млрд рублей. Эти деньги пошли на закупку средств защиты, нового оборудования для больниц и выплаты медикам.

Власти российской столицы приняли решение выделить дополнительные бюджетные средства на борьбу с COVID-19. За счет этого проведена модернизация медицинских центров, закуплено необходимое оборудование и средства защиты. Кроме того, город направляет деньги врачам и медицинскому персоналу, который работает непосредственно с инфекцией.

Всего на программы потрачено около 110 млрд рублей, рассказал изданию "Ведомости" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Итоговый объем денежных средств, затраченный на противодействие пандемии, пока подсчитать сложно, так как руководство города продолжает реализацию проектов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #бюджет #выплаты #коронавирус

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