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10:36   18 Мая 2020
Общество

Искусственный образец коронавируса поможет создать высокоэффективное лекарство

Искусственный образец коронавируса поможет создать высокоэффективное лекарство

Международная группа ученых в лабораторных условиях создала искусственного клона коронавируса SARS-CoV-2.

Результаты своих исследований специалисты опубликовали в научном журнале Cell. Созданный искусственный вирус проявляет схожие свойства, что и природный коронавирус. Основной для него послужил штамм, выделенный из мазка первого заразившегося американца.

Искусственная инфекция позволит не только понять природу заболевания, но и получить высокоэффективное лекарство против COVID-19. Также образец послужит для изучения вирусной репликации и способности к распространению.

В интервью "Известиям" заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская заявила, что предугадать поведение коронавируса невозможно, даже при изучении его искусственного "собрата".

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Автор: Василий Пименов
#исследования #тест #образец #коронавирус

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