Козлов рассказал о разработке РФ подходов к устойчивому сотрудничеству с КНР

Сотрудничество России с партнерами из Китая претерпит ряд изменений после того, как завершится пандемия нового коронавируса. Об этом журналистам рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По словам Козлова, взаимодействие с китайской стороной, безусловно, изменится после победы над инфекцией. Министр подчеркнул, текущая ситуация показала, как привычная жизнь за несколько дней может стать абсолютно другой. В связи с этим ведется разработка новых подходов, позволяющих сделать сотрудничество между странами более устойчивым, пишет РИА Новости.

Глава Минвостока также напомнил о взаимопомощи РФ и КНР. Министр отметил, что сначала Москва помогала Пекину, когда ситуация в Поднебесной осложнилась. После этого Китай направил россиянам гуманитарную помощь. В этом и проявляются истинно дружеские отношения.