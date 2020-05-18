Медик Мазус объяснил, после чего москвичи смогут вновь вернуться к привычной жизни

Москвичи смогут вернуться к привычному образу жизни после того, как у большинства выработается иммунитет к коронавирусной инфекции, объяснил инфекционист Алексей Мазус.

Привычный ритм в столице будет восстановлен после того, как медики и власти поймут, у какого числа граждан уже есть иммунитет к COVID-19. Доля невосприимчивого к заболеванию населения должна составлять минимум 60%, заявил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус, передает "Российская газета".

Начиная с 15 мая, в Москве запущено бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусу. За счет исследования получится наверняка узнать, какое число граждан уже переболело. Благодаря этой информации станет ясно, когда можно послаблять ограничения. Те жители столицы, у которых иммунитет выработался, смогут приступать к работе в привычном режиме, заметил инфекционист.

Более 200 российских военнослужащих помогут бороться с пандемией в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Информацией поделился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Решение было принято в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, сообщает телеканал "360".