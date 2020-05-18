Заявления ФРС США вызвали рекордный рост стоимости золота
Цена тройской унции золота на торгах фондовых бирж выросла до рекордных показателей. Инвесторы отреагировали на заявления Федеральной резервной службы США, которая ожидает резкого обвала ВВП и увеличения числа безработных американцев.
Речь главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможных последствиях пандемии COVID-19 вызвала ответную реакцию инвесторов на фондовых биржах. Цена золота начала увеличиваться, достигнув рекордного значения в 1749 долларов. В последний раз подобный уровень фиксировался в 2012 году.
Золото остается наиболее выгодным активом в период нестабильности рынков. Многие инвесторы стремятся "заморозить" свои средства в устойчивых драгоценных металлах, защитив их от обесценивания. Обеспокоенность на биржах вызвана тем, что в течение года США может потерять из-за коронавируса 20% своего ВВП. Во втором квартале безработица в стране достигнет 25% из-за массового сокращения сотрудников сферы услуг и производства.