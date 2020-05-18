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9:26   18 Мая 2020
Экономика

Бизнесмены назвали ресторанную отрасль наиболее пострадавшей от коронавируса

Бизнесмены назвали ресторанную отрасль наиболее пострадавшей от коронавируса

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) в России перечислили отрасли, пострадавшие в наибольшей степени от коронавирусной пандемии. Соответствующие результаты опроса приводит компания "Мегаплан".

Согласно данным исследования, 82,9% участников считают, что сильнее остальных от коронавируса пострадала ресторанная отрасль. Более 60% респондентов уверены, что к пострадавшим можно отнести индустрию моды и красоты. Еще 48% россиян считают "жертвой кризиса" производственную сферу.

Участники опроса назвали отрасли, которые легче всего перенесли последствия коронавирусного кризиса, передает РБК данные опроса. Так, среди них оказались IT-индустрия, телекоммуникационная отрасль, а также медицина.

В опросе "Мегаплана" приняли участник 1620 сотрудников, наемных руководителей и других представителей малого и среднего бизнеса в России.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #бизнесмены #мсп #коронавирус

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