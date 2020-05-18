Козлов заявил, что планы России по развитию Арктики не изменятся

Ситуация на нефтяном рынке и пандемия коронавируса не окажут влияния на стратегические планы России по развитию Арктического региона. Об это заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Козлов отметил, что по расчетам ведомства стратегию представят главе государства, и президент ее подпишет уже в июле. Что касается планов развития, то речь не идет об их сдвигах, пишет РИА Новости. По словам главы Минвостока, текущая ситуация в стране и в мире повлияет на меры по развитию Арктики, но не на планы в целом.

Козлов также рассказал, что готовится ряд мер по поддержке предпринимательства и регионов. Министр подчеркнул, что пандемия и кризис на нефтяном рынке являются временными явлениями, развитие Арктики — долгосрочным большим проектом России. Цели рассчитаны на следующие 15 лет. По мере развития они будут скорректированы.