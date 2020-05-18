Трамп объявил о снижении активности коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил о снижении числа инфицирования в стране за последнее время. Американский глава поделился "хорошими новостями" в своем Twitter.

Дональд Трамп написал на своей страничке в Twitter, что коронавирус отступает, сообщает РИА Новости.

"Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости", — отметил президент США.

США по-прежнему находятся на первом месте по количеству инфицированных COVID-19. Университет Джона Хопкинса заявляет о 1,486 миллиона случаев коронавируса и почти о 90 тысячах жертв. Россия занимает второе место в этом мрачном рейтинге, следом идет Великобритания.