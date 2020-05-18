Минобороны РФ направило в Красноярск специалистов для борьбы с коронавирусом

Самолеты со специалистами и техникой Минобороны РФ прибыли в Красноярск для борьбы с коронавирусом. Военные развернут полевой госпиталь в Северо-Енисейском районе Красноярского края и проведут дезинфекцию.

Личный состав и специальная военная техника были переброшены в Красноярск с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России. Информацией об этом поделилось Минобороны РФ, передает ТАСС.

Из города Юрга Кемеровской области и села Топчиха Алтайского края также будет доставлен мобильный госпиталь на 100 койко-мест и мобильный отряд РХБЗ. Они отравятся в Красноярский край по железной дороге.

В поселке Еруда военные проведут противоэпидемические мероприятия. Они направлены на локализацию вспышки коронавирусной инфекции и недопущение ее распространения в будущем.