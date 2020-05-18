Генинспектор Госдепа перед увольнением выяснил, что Помпео превратил подчиненных в слуг

Генеральный инспектор Госдепартамента США Стивен Линик мог поплатиться своей должностью за проверку сведений о том, что Майк Помпео обращался со своими подчиненными, как со слугами, выяснил телеканал NBC.

Линник, по данным телеканала, пытался проверить, действительно ли Помпео заставляет своих помощников забирать вещи из химчистки, выгуливать его собаку и заказывать столик в ресторане. Ему также стало известно, что госсекретарь держит своих сотрудников охраны на положении слуг. NBC сообщили об этом источники в Конгрессе.

Сообщения об увольнении Линника появились 15 мая. Агентство Reuters выяснило, что американский президент Дональд Трамп сделал это по рекомендации Помпео. Решение главы Белого дома раскритиковала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, передает ТАСС.