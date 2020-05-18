Украинский адвокат предложил переименовать Украину в "Русь"

Известный украинский адвокат Андрей Федур поддержал идею переименования Украины в "Русь". Он считает, что это поможет государству разорвать "адский круг".

Федур раскритиковал президента страны Владимира Зеленского, который, с приходом к власти, обещал глобальные перемены. А также адвокат напомнил, что глава государства планировал перевезти органы власти в новое административное здание.

"Однако он не нашел ничего лучше музея Ленина, который сейчас именуют Украинским домом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила", — цитируют Федура "Известия".

Украинский адвокат считает, что Зеленский либо продолжит путь по "этому адскому кругу", либо разорвет его. Поэтому юрист отметил правоту тех, кто сетует за воссоздание настоящего украинского государства с названием "Русь".