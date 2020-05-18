Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтруд намерен уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии

Минтруд намерен уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии

 Супруга похищенного в Ливии социолога Шугалея рассказала о письме мужа

Супруга похищенного в Ливии социолога Шугалея рассказала о письме мужа
Украинский адвокат предложил переименовать Украину в "Русь"

Украинский адвокат предложил переименовать Украину в "Русь"

 Трамп ответил на критику Обамы, обвинив его в "чрезвычайной некомпетентности"

Трамп ответил на критику Обамы, обвинив его в "чрезвычайной некомпетентности"
Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

 Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины

Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины
Минтруд намерен уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии

Минтруд намерен уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии

 Супруга похищенного в Ливии социолога Шугалея рассказала о письме мужа

Супруга похищенного в Ливии социолога Шугалея рассказала о письме мужа
Украинский адвокат предложил переименовать Украину в "Русь"

Украинский адвокат предложил переименовать Украину в "Русь"

 Трамп ответил на критику Обамы, обвинив его в "чрезвычайной некомпетентности"

Трамп ответил на критику Обамы, обвинив его в "чрезвычайной некомпетентности"
Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

 Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины

Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины
6:38   18 Мая 2020
Политика

Украинский адвокат предложил переименовать Украину в "Русь"

Украинский адвокат предложил переименовать Украину в "Русь"

Известный украинский адвокат Андрей Федур поддержал идею переименования Украины в "Русь". Он считает, что это поможет государству разорвать "адский круг".

Федур раскритиковал президента страны Владимира Зеленского, который, с приходом  к власти, обещал глобальные перемены. А также адвокат напомнил, что глава государства планировал перевезти органы власти в новое административное здание.

"Однако он не нашел ничего лучше музея Ленина, который сейчас именуют Украинским домом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила", — цитируют Федура "Известия".

Украинский адвокат считает, что Зеленский либо продолжит путь по "этому адскому кругу", либо разорвет его. Поэтому юрист отметил правоту тех, кто сетует за воссоздание настоящего украинского государства с названием "Русь".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#украина #политика #адвокат #зеленский #русь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...