Минтруд намерен уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии планируют уменьшить в 2021 году. Такая мера связана с увеличением продолжительности жизни в стране.

Накопительная часть будут выплачивать из расчета в 264 месяца, а не 258, или до 22 лет — это на полгода больше срока, который установлен сейчас, сообщает Федеральное агентство новостей. Авторы законопроекта уверяют, что новые правила никак не нарушат прав граждан и не приведут к их уменьшению. Пенсионеры все также смогут получить всю сумму одним платежом или передать ее по наследству. Таким образом, чиновники не видят в изменениях негативной стороны.

Срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно. С 2016 года он вырос на 30 месяцев. В результате сумма накопленных средств будет делиться на большее количество дней.