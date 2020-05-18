Трамп ответил на критику Обамы, обвинив его в "чрезвычайной некомпетентности"

Критическое высказывание экс-президента США Барака Обамы в адрес нынешнего главы Белого дома вызвало ответную реакцию со стороны Дональда Трампа. Тот обвинил своего предшественника в некомпетентности.

Обама ранее в своем видеообращении заявил, что Трамп плохо руководит страной в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он также отметил, что в Соединенных Штатах резко ухудшилась ситуация с расовым неравенством.

Трамп признался, что не видел видеообращения Обамы. Он заявил, что считает 44-ого президента США некомпетентным американским лидером, передает ТАСС.

"Чрезвычайно некомпетентным", — подчеркнул глава Белого дома.

Соединенные Штаты занимают первое место среди стран по числу выявленных случаев COVID-19. В Вашингтоне не исключают, что коронавирус имеет искусственное происхождение.