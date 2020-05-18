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5:00   18 Мая 2020
Политика

Трамп ответил на критику Обамы, обвинив его в "чрезвычайной некомпетентности"

Трамп ответил на критику Обамы, обвинив его в "чрезвычайной некомпетентности"

Критическое высказывание экс-президента США Барака Обамы в адрес нынешнего главы Белого дома вызвало ответную реакцию со стороны Дональда Трампа. Тот обвинил своего предшественника в некомпетентности.

Обама ранее в своем видеообращении заявил, что Трамп плохо руководит страной в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он также отметил, что в Соединенных Штатах резко ухудшилась ситуация с расовым неравенством.

Трамп признался, что не видел видеообращения Обамы. Он заявил, что считает 44-ого президента США некомпетентным американским лидером, передает ТАСС.

"Чрезвычайно некомпетентным", — подчеркнул глава Белого дома.

Соединенные Штаты занимают первое место среди стран по числу выявленных случаев COVID-19. В Вашингтоне не исключают, что коронавирус имеет искусственное происхождение.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #обама #трамп #коронавирус

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