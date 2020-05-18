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4:18   18 Мая 2020
Политика

Экс-депутат Верховной рады Украины Фарион возмущена русскими названиями детских йогуртов

Экс-депутат Верховной рады Украины Фарион возмущена русскими названиями детских йогуртов

Детский йогурт "Агуша" и творожный десерт "Машенька" возмутили экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. Она назвала их "отравой" в своем Facebook.

"Агуша" и "Машенька" в сознание родителя и подсознание ребенка забрасывают "чужой" язык, заявила Фарион. Она рассказала, что увидела в одном из магазинов этот йогурт и творожный десерт и это крайне возмутило ее, передает ФАН.

"Яд" содержится в названиях этих продуктов, по мнению экс-депутата Верховной рады. Также она написала, что исключительно из-за названия украинцы никогда не купят эту "отраву" киевского разлива. Фарион также вспомнила, как украинский боксер Александр Усика попросил журналистку из США называть его имя по-русски, то есть не Олександр, а Александр.

Фарион предположила, что боксера кормили с детства такими "ядовитыми продуктами", так как назвать себя якобы по-русски на Украине могут только "янычары, оборотни и идиоты".

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #ирина фарион

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