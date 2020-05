Российский "морской монстр" испугал журналистов из США

Россия работает над новым экранопланом А-050, который является настоящим "морским монстром". Такое сравнение было сделано журналистами американского издания We Are the Mighty.

Авторы статьи утверждают, что оснащенное динамической воздушной подушкой судно поступит на российское вооружение уже в этом году. Журналисты пишут, что А-050 будет продолжением экспериментального "Каспийского монстра", послужившего началом для экраноплана-ракетоносца "Лунь".

Наиболее известными советскими экранопланами являются "Лунь" и "Орленок". Первые из них были способны развить скорость до 500 км в час, были оснащены противокорабельными ракетами, а также были почти незаметными для радаров. "Орленок" отличался меньшими габаритами. В нем могли поместиться до 150 военных и несколько БМП.

В настоящее время российские разработчики работают над новым поколением экранопланов. Речь идет о модели А-050 "Чайка–2", вес которой составляет около 50 тонн. Судно способно вместить около ста военных или девять тонн груза. Максимальная скорость "Чайки" составит 450 км в час, передает РИА Новости.