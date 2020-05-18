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1:53   18 Мая 2020
Общество

Супруга похищенного в Ливии социолога Шугалея рассказала о письме мужа

Супруга похищенного в Ливии социолога Шугалея рассказала о письме мужа

Российский социолог Максим Шугалей всего раз за год услышал голос своей жены Натальи. Все это время его удерживают в частной ливийской тюрьме "Митига", которая находится под контролем боевиков из группировки RADA.

Наталья Шугалей дала интервью журналистам телеканала "Россия–1". Она рассказала, что однажды ей удалось обменяться письмами с супругом через адвоката. Перед поездкой в Ливию социолог перенес инсульт и нуждается в лекарствах. Наталья передавала ему препараты, однако не уверена, что муж получил их.

По словам жены социолога, ее пугает внешний вид супруга, так как за время в плену он сильно похудел. Она надеется, что уже скоро муж вернется домой, и их нечеловеческие мучения прекратятся.

Вместе с Максимом Шугалеем в ливийской тюрьме находится его коллега Самер Суэйфан, который болен диабетом. Социолог Александр Прокофьев, который уехал от коллег незадолго до их похищения, рассказал об условиях содержания в тюрьме "Митига". Он отметил, что Суэйфан вместе с несколькими десятками сокамерников находится в комнате площадью 12 кв. м, а Шугалей содержится в камере 90 на 120 см.

"Нет никаких спальных принадлежностей. Сами понимаете какая гигиена. Постоянные избиения от охранников. Если можно представить ад, то это "Митига", — рассказал он.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже почти год находятся в плену у террористов. Российская сторона делает все возможное, чтобы вернуть своих соотечественников домой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #социологи #Шугалей

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