Пушков рассказал, чем может обернуться для США попытка изолировать Китай

Попытка изолировать Китай может иметь эффект бумеранга для самих Соединенных Штатов. В этом уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий указал на то, что не США, а Китай сейчас занимает лидерские позиции в мировой торговле, а также является для многих стран мира основным экономическим партнером. Он считает, что Россия, страны Евросоюза и АСЕАН давление на КНР не поддержат, передает телеканал "Царьград".

Игры в изоляцию Китая, по словам Пушкова, смогут нанести Пекину лишь ограниченный ущерб. Для самих США она будет иметь эффект бумеранга. Информацией об этом политик поделился в Telegram.

"Так что сколько "заплатит" Китай за пандемию и заплатит ли вообще — вопрос открытый",— подчеркнул Пушков.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее отметил, что Китай должен компенсировать миру потери, нанесенные пандемией. В противном случае, как сказал президент США, Вашингтон может разорвать отношения с Пекином.