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1:09   18 Мая 2020
Политика

Пушков рассказал, чем может обернуться для США попытка изолировать Китай

Пушков рассказал, чем может обернуться для США попытка изолировать Китай

Попытка изолировать Китай может иметь эффект бумеранга для самих Соединенных Штатов. В этом уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий указал на то, что не США, а Китай сейчас занимает лидерские позиции в мировой торговле, а также является для многих стран мира основным экономическим партнером. Он считает, что Россия, страны Евросоюза и АСЕАН давление на КНР не поддержат, передает телеканал "Царьград".

Игры в изоляцию Китая, по словам Пушкова, смогут нанести Пекину лишь ограниченный ущерб. Для самих США она будет иметь эффект бумеранга. Информацией об этом политик поделился в Telegram.

"Так что сколько "заплатит" Китай за пандемию и заплатит ли вообще — вопрос открытый",— подчеркнул Пушков.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее отметил, что Китай должен компенсировать миру потери, нанесенные пандемией. В противном случае, как сказал президент США, Вашингтон может разорвать отношения с Пекином.

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Автор: Яна Либерман
#пушков #трамп

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