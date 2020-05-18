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0:16   18 Мая 2020
Политика

Помпео оценил сотрудничество Москвы и Вашингтона

Помпео оценил сотрудничество Москвы и Вашингтона

Сотрудничество США и России в некоторых сферах является полезным и эффективным. В этом признался госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Госсекретарь заявил, что "работал с русскими" с тех пор, как получил должность директора Центрального разведывательного управления. Он отметил, что есть сферы, в которым Москва и Вашингтон могут сотрудничать. Информацией об этом глава Госдепа поделился в беседе Washington Examiner.

Помпео указал на то, что тесно сотрудничал с коллегами из России, когда нужно было помешать террористам осуществить свои планы. Россияне, по его словам, спасли жизнь американцам, предоставив важную информацию. Он напомнил и об участии США в срыве террористических заговоров против РФ, пишет RT.

"Мы помогли им помешать планам террористов в Санкт-Петербурге", — отметил госсекретарь.

Российский президент Владимир Путин ранее рассказал о "глобальной" работе спецслужб РФ и США. Он напомнил, что два террориста запрещенной в России группировки были задержаны в конце 2019 года в Петербурге, благодаря сведениям, переданным Вашингтоном.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #помпео #сотрудничество рф и сша

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