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23:14   17 Мая 2020
Политика

Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

Евросоюз пытается укрепить единство посредством попыток приписать России якобы распространение недостоверной информации о коронавирусе, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, политолог Станислав Бышок.

Еврокомиссия заявила, что российские источники якобы распространяют дезинформацию о COVID-19 в странах ЕС в целях подрыва авторитета европейского руководства в свете пандемии. По мнению Бышка, которым он поделился с URA.RU, в 2014 году в Европарламенте оказалось много евроскептиков и националистов, в результате чего над ЕС возникла угроза раскола.

Подобные заявления являются попыткой руководства ЕС выставить Россию в качестве внешнего врага Европы для сплочения европейского сообщества, заявил политолог. По его словам, Евросоюз называет "фейками" не только заведомо недостоверную информацию, но и любую точку зрения, не совпадающую с позицией ЕС.

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Автор: Василий Пименов
#россия #евросоюз #фейки #коронавирус #COVID-19

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