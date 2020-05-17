Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

Россияне и украинцы будут жать друг другу руки, когда их перестанут ссорить извне, заявил живущий на Украине комик из России Сергей Писаренко.

Юморист дал интервью украинскому журналисту Сергею Иванову, которое было опубликовано на YouTube-канале ISLND TV, передает ФАН.

Писаренко рассказал, что сейчас проживает в Киеве и принимает участие в комедийном проекте "Дизель шоу". Комик добавил, что он постоянно ездит в Россию, где у него остались родители и дочь. Юморист подчеркнул, что принятие украинского гражданства пока не входит в его планы.

Граждане РФ общаются с жителями Украины, несмотря на непростую обстановку, сложившуюся в отношениях между странами, отметил Писаренко. Он подчеркнул, что рано или поздно россиян и украинцев перестану ссорить, после чего они снова будут жать друг другу руки.

Украинский журналист решил поинтересоваться мнением комика о воссоединении Республики Крым с Россией, однако Писаренко не стал отвечать на этот вопрос, сказав, что приехал говорить о творчестве. Далее комик заявил о желании прекратить беседу.