Жертвами COVID-19 за последние сутки стало 77 москвичей. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Московские медики сообщили о 77 новых случаях летального исхода с диагностированным коронавирусом и подтвержденной пневмонией. Смертность за весь период пандемии в столице достигла 1580 человек. Большинство пациентов имело ряд сопутствующих серьезных заболеваний.

Число выздоровевших от инфекции москвичей стабильно растет, только за последние сутки из больниц выписали 1458 пациентов. Всего в Москве вылечилось больше 27 тысяч человек. Сейчас в городе действует строгий режим самоизоляции, который обязаны соблюдать все жители вне зависимости от возраста до 31 мая.