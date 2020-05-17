Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

 Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек

Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек
Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

 Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное

Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное
Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

 Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины

Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины
Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

 Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек

Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек
Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

 Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное

Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное
Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

 Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины

Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины
22:11   17 Мая 2020
Общество

Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек

Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек

Жертвами COVID-19 за последние сутки стало 77 москвичей. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Московские медики сообщили о 77 новых случаях летального исхода с диагностированным коронавирусом и подтвержденной пневмонией. Смертность за весь период пандемии в столице достигла 1580 человек. Большинство пациентов имело ряд сопутствующих серьезных заболеваний.

Число выздоровевших от инфекции москвичей стабильно растет, только за последние сутки из больниц выписали 1458 пациентов. Всего в Москве вылечилось больше 27 тысяч человек. Сейчас в городе действует строгий режим самоизоляции, который обязаны соблюдать все жители вне зависимости от возраста до 31 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#москва #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...