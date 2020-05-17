Адвокат Тындик поддержал увольнение судьи за тост о "супертелочке"

Судья Елена Переверзева из Краснодарского края получила дисквалификацию и увольнение за ролик с матерным тостом, который был выложен в Сети. Адвокат Андрей Тындик считает, что видео нанесло ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.

Переврзеву уволили, однако коллеги заступились за нее. Они уверены, что молодая судья не подумала заранее о последствиях сказанного. Более того, по их мнению, кто-то, воспользовавшись ситуацией, выложил видео в Сеть, чтобы испортить девушке репутацию. Поскольку события происходили не на работе, защитники выдвинули предложение объявить виновнице выговор.

Корреспондент издания iReactor в беседе с адвокатом Андреем Тындиком высказал мнение, что подобных историй сейчас хватает. Но каждую надо рассматривать отдельно, так как в подобных делах всегда важны подробности. При этом оценивать нужно по нескольким критериям, а конкретно в случае с судьей Переверзевой были нарушения этических норм и общественной морали. Поэтому решение о ее увольнении было верным, считает адвокат.