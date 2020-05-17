Адвокат Тындик поддержал увольнение судьи за тост о "супертелочке"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

 Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек

Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек
Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

 Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное

Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное
Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

 Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины

Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины
Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

 Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек

Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек
Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

 Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное

Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное
Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

 Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины

Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины
22:07   17 Мая 2020
Общество

Адвокат Тындик поддержал увольнение судьи за тост о "супертелочке"

Адвокат Тындик поддержал увольнение судьи за тост о "супертелочке"

Судья Елена Переверзева из Краснодарского края получила дисквалификацию и увольнение за ролик с матерным тостом, который был выложен в Сети. Адвокат Андрей Тындик считает, что видео нанесло ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.

Переврзеву уволили, однако коллеги заступились за нее. Они уверены, что молодая судья не подумала заранее о последствиях сказанного. Более того, по их мнению, кто-то, воспользовавшись ситуацией, выложил видео в Сеть, чтобы испортить девушке репутацию. Поскольку события происходили не на работе, защитники выдвинули предложение объявить виновнице выговор.

Корреспондент издания iReactor в беседе с адвокатом Андреем Тындиком высказал мнение, что подобных историй сейчас хватает. Но каждую надо рассматривать отдельно, так как в подобных делах всегда важны подробности. При этом оценивать нужно по нескольким критериям, а конкретно в случае с судьей Переверзевой были нарушения этических норм и общественной морали. Поэтому решение о ее увольнении было верным, считает адвокат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#увольнение #переверзева #тост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...