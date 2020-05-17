Микробиолог определил группу людей, которая первой пройдет вакцинацию от COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

 Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек

Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек
Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

 Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное

Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное
Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

 Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины

Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины
Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

Комик Сергей Писаренко заявил, что россияне и украинцы еще будут жать друг другу руки

 Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек

Число погибших В Москве с коронавирусом достигло 1580 человек
Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

Евросоюз приписывает России распространение фейков о COVID-19, чтобы избежать раскола ЕС

 Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное

Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное
Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

 Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины

Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины
21:59   17 Мая 2020
Общество

Микробиолог определил группу людей, которая первой пройдет вакцинацию от COVID-19

Микробиолог определил группу людей, которая первой пройдет вакцинацию от COVID-19

Первыми вакцинацию от коронавируса пройдут врачи и люди, тесно контактирующие с большим количеством людей. После группы риска антивирус получат все остальные.

Сначала вакцинацию пройдут люди, которые находятся в группе риска. Об этом заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, сообщает РИА Новости.

"Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости", — заявил Зуев.

Специалист считает, что в будущем прививки от COVID-19 будут ставить также, как от гриппа. Зуев отметил, что скорее всего коронавирус будет наиболее активным во время двух периодов в году, поздней осенью и ранней весной. когда иммунитет человека наиболее уязвим.

Случаи коронавируса фиксируют по всему миру. В России зарегистрировано 281 752 случая заражения, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели. Многие регионы ввели режим самоизоляции и обязали жителей носить маски и перчатки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...