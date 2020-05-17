Микробиолог определил группу людей, которая первой пройдет вакцинацию от COVID-19

Первыми вакцинацию от коронавируса пройдут врачи и люди, тесно контактирующие с большим количеством людей. После группы риска антивирус получат все остальные.

Сначала вакцинацию пройдут люди, которые находятся в группе риска. Об этом заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, сообщает РИА Новости.

"Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости", — заявил Зуев.

Специалист считает, что в будущем прививки от COVID-19 будут ставить также, как от гриппа. Зуев отметил, что скорее всего коронавирус будет наиболее активным во время двух периодов в году, поздней осенью и ранней весной. когда иммунитет человека наиболее уязвим.

Случаи коронавируса фиксируют по всему миру. В России зарегистрировано 281 752 случая заражения, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели. Многие регионы ввели режим самоизоляции и обязали жителей носить маски и перчатки.