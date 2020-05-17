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20:52   17 Мая 2020
Политика

Вашингтон несколько недель не может подтвердить искусственное происхождение COVID-19

Вашингтон несколько недель не может подтвердить искусственное происхождение COVID-19

Вашингтон не смог продвинуться в вопросе установления происхождения нового типа коронавируса за несколько недель. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на фоне обвинений за пандемию COVID-19 в адрес Китая.

По словам американского политика, Вашингтону не удалось собрать сведения об искусственном происхождении нового типа коронавируса и о якобы причастности к этому китайских властей. Американцы знают, что началась вспышка в Ухане, а от кого и где именно — непонятно. Об этом госсекретарь рассказал изданию Breitbart News.

Помпео подчеркнул, что сложившаяся ситуация на фоне коронавируса никогда не должна повториться, и Белый дом это понимает, пишет ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #китай #помпео #коронавирус

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