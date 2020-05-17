Вашингтон несколько недель не может подтвердить искусственное происхождение COVID-19

Вашингтон не смог продвинуться в вопросе установления происхождения нового типа коронавируса за несколько недель. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на фоне обвинений за пандемию COVID-19 в адрес Китая.

По словам американского политика, Вашингтону не удалось собрать сведения об искусственном происхождении нового типа коронавируса и о якобы причастности к этому китайских властей. Американцы знают, что началась вспышка в Ухане, а от кого и где именно — непонятно. Об этом госсекретарь рассказал изданию Breitbart News.

Помпео подчеркнул, что сложившаяся ситуация на фоне коронавируса никогда не должна повториться, и Белый дом это понимает, пишет ТАСС.