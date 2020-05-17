Мухин оценил возможность начала ядерной войны на территории Украины

Политолог Алексей Мухин указал на самый негативный вариант развития событий на Украине, спровоцированный мировым кризисом из-за пандемии коронавируса.

Мировой финансовый кризис, наложившийся на пандемию коронавируса, продолжает губительным образом влиять не только на экономику, но и социальную структуру многих государств. На данное обстоятельство в интервью информационному порталу «Украина.ру» обратил внимание глава Центра политической информации Алексей Мухин. При этом эксперт указал на то, что США, которые занимают лидирующие позиции по ущербу от пандемии, в прошлом уже проявляли готовность использовать военные действия для решения экономических проблем своей страны.

Эксперт указал на то, что в настоящее время для разыгрывания этой «военной карты» американские политики могут использовать сразу несколько «слабых точек» в геополитическом пространстве. При этом наиболее уязвимым в этом отношении является Украина, которую, по косвенным признакам, Вашингтон уже готовится использовать для развития эскалации ситуации у российских границ.

«Развиваться все будет по критическому сценарию. Если раньше не было стран, которые были готовы воевать с Россией, сейчас таковых сразу две», — заявил Мухин, указывая на Польшу и Украину.

Одновременно с этим эксперт обратил внимание на готовность Вашингтона поддерживать агрессивные антироссийские устремления Киева, вплоть до предоставления ВСУ летального оружия, что на фоне огромного числа американских военных баз в Европе и наличия там ядерных боеприпасов в итоге может создать угрозу «военного противостояния ядерных держав».

«Европа сейчас перенасыщена тактическим ядерным оружием, которое США недавно модернизировали, несмотря на протесты России. Европа сейчас переполнена американским оружием, и, судя по учениям, которые перманентно идут на западных границах России, все это напоминает известную нам ситуацию 22 июня 1941 года», — высказал свои опасения Мухин, указывая на существенный риск того, что «развиваться все будет по критическому сценарию», где Украине будет отведена роль «пушечного мяса» в глобальном противостоянии Вашингтона с Москвой.

Ранее политический аналитик Анатолий Вассерман указал на то, что США готовят Украину к войне не только с Россией.