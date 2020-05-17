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20:43   17 Мая 2020
Экономика

Глава ФРС предрек экономике США долгое восстановление от пандемии

Глава ФРС предрек экономике США долгое восстановление от пандемии

Восстановление американской экономики от последствий пандемии коронавируса может продлиться до конца 2021 года. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

Он добавил, что сейчас сказать наверняка, сколько потребуется времени нельзя, однако, если второй волны коронавирусной инфекции не будет, то экономика США начнет постепенно восстанавливаться в течение второй половины 2020 года.

Условием для нормализации экономики будет служить уверенность людей в том, что угроза коронавируса отсутствует.

"Возможно, для этого нужно ждать появления вакцины", — цитирует главу Пауэлла ТАСС.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции, свыше 88 тысяч человек скончались.

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Автор: Илья Романович
#сша #кризис #фрс #пандемия #экономика сша

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