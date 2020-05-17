Жарихин: предложение Киева по Донбассу нельзя рассматривать как конструктивное

Киев намеренно выдвигает Донбассу неприемлемые условия, предлагая в качестве переговорщиков людей, которые шесть лет назад уехали на подконтрольные властям Украины территории. Его предложения направлены на срыв переговоров.

Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев не намерен вести мирные переговоры с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а вместо них собирается пригласить к диалогу украинских граждан, покинувших Донбасс и получивших статус перемещенных лиц.

Именно такие люди, подчеркнул Ермак, должны представлять Донбасс на переговорах о мире в составе контактной группы. По его словам, выбранные Киевом бывшие жители отдельных районов Донбасса смогут принять участие в переговорном процессе уже на следующей встрече контактной группы в Минске, так как власти Украины не приемлют участие в переговорах официальных представителей ДНР и ЛНР.

«Мы готовы согласовывать (дальнейшие действия. — RT), как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса», — подчеркнул глава администрации украинского президента.

Однако в самих республиках Донбасса с этим нововведением не согласны и уверены, что оно не встретит одобрения у других стран-участниц нормандского формата.

Как заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, Киев занялся обновлением состава переговорщиков, после того, как остальные участники обвинили украинскую сторону в невыполнении взятых на себя обязательств.

«Имитация третьего уровня — это то, что сегодня предлагает Киев. Власть Украины сама выбрала с кем вести переговоры, естественно, что с этими людьми она согласуют все, что угодно. Однако возникает вопрос: что с этим делать после? Возможно, руководство Киева будет предлагать это все участникам нормандского формата, но для этого надо заставить их поверить в этот спектакль», — подчеркнул Мирошник.

При этом он напомнил, что руководство Луганской и Донецкой народных республик осуществляет власть на местах де-факто и было избрано местными жителями. Киев же играет какой-то спектакль, не имеющий никакого отношения к реальности.

«Урегулирование происходит путем достижения договорённостей, а не путем ухода от диалога», — заключил он.

В то же время замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, назвал действия киевских властей «иезуитской игрой», направленной на срыв переговоров. По его словам, Ермак намеренно озвучивает неприемлемые условия, чтобы сделать дальнейшие переговоры невозможными, но при этом избежать обвинений в их срыве.