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20:34   17 Мая 2020
Политика

Потенциальные кандидаты на пост главы КПРФ не обеспечат партии "светлое будущее"

Потенциальные кандидаты на пост главы КПРФ не обеспечат партии "светлое будущее"

Интернет-издание "ИА Реалист" провело специальный опрос и выяснило имена возможных кандидатов на пост руководителя КПРФ . Однако эти кандидатуры не смогут обеспечить партии достойное будущее.

Главными кандидатами на пост главы КПРФ являются глава московской фракции коммунистов Леонид Зюганов, член КПРФ Валерий Рашкин и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Стоит отметить, что все перечисленные лица регулярно "мелькали" в скандальных политических историях. Левченко действует в интересах обогащения своей семьи, Рашкин сговорился с блогером Алексеем Навальным, а Зюганов "младший" занял свой пост благодаря дедушке.

Любой из них приведет КПРФ в упадок, при котором политическая сила может лишиться электората и всего того, чего добивался Геннадий Зюганов.

Подробнее — в материале Nation News.

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Автор: Яна Либерман
#зюганов #кпрф #кандидаты #коммунисты #рашкин

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