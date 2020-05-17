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20:31   17 Мая 2020
Экономика

Табачные гиганты ищут новую выгоду в условиях пандемии

Табачные гиганты ищут новую выгоду в условиях пандемии

Крупнейшие табачные компании в условиях пандемии коронавируса не сидят без дела и используют ситуацию для продвижения своего имиджа и продукции. Об этом говорится в материале издания The Conversation.

Некоторые представители отрасли предлагают свою помощь в виде вентиляторов, антисептиков, средств индивидуальной защиты или даже денег. Однако British American Tobacco особо ярко продемонстрировала свое "рвение" в борьбе с коронавирусом, передает "ПолитРоссия".

В марте British American Tobacco совместно с Philip Morris International пожертвовали часть средств фонду правительства Грузии StopCoV и организовали раздачу медицинских масок с логотипами компаний врачам и журналистам.

Помимо этого, BAT сообщила о намерении внести свой вклад и в разработку вакцины от COVID-19. Принадлежащая компании фирма Kentucky BioProcessing собирается использовать растения табака для разработки вакцины от коронавируса. Как отметили в компании, технология может ускорить разработку средства от COVID-19.

На фоне пандемии BAT также запустила ребрендинг, взяв новый слоган "За лучшее завтра" и заменив логотип. В совете директоров компании заявили, что новая миссия BAT отныне состоит в том, чтобы активизировать "сознание нового поколения взрослых". Иными словами, попытаться вовлечь новое поколение молодых людей в никотиновую зависимость, а инструментом создания этих "новых взрослых" станет Instagram, который остается одной из ключевых маркетинговых платформ для табачной отрасли.

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Автор: Борис Нестеров
#табак #сигареты #пандемия #коронавирус

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