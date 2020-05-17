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20:35   17 Мая 2020
Весь мир

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу через территорию Дании с экономической точки зрения имеет мало смысла, а к моменту завершения его строительства и вовсе может оказаться не нужным.

Такое мнение в беседе с ФБА «экономика сегодня» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя материал о газопроводе Baltic Pipe, опубликованный польским аналитическим журналом Nowa Konfederacja.

В статье высказываются опасения, что изменение трендов мировой энергетики и, в частности, внедрение концепции «Европейского зеленого курса», которая отражена в стратегии Польши, приведут к тому, что к окончанию строительства нового газопровода между Норвегией и Польшей он окажется неактуальным.

По словам Александра Фролова, данный проект представляется польским потребителям, как инфраструктурное решение, позволяющее снизить энергозависимость Польши от РФ и повысить ее безопасность за счет прямых поставок голубого топлива из Норвегии.

«Однако даже сейчас Польша имеет возможность получать норвежский газ с территории Германии. То есть экономически Baltic Pipe имеет крайне мало смысла, так как польская сторона может получать газ с трех направлений: из России, со стороны Германии и через СПГ-терминал Свиноуйсьце», — напомнил эксперт.

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

По его словам, Baltic Pipe уже сейчас избыточен и как альтернатива российским поставкам, и на перспективу, так как Россия ежегодно поставляет Польше 6-8 миллиардов кубометров газа из потребляемых ею 16 миллиардов кубометров газа. То есть газопровод строится исключительно из политических соображений, так как никакого экономического интереса в нем нет.

«Ввиду того что эта труба будет пересекать «Северный поток-1» и «Северный поток-2», возникает закономерный вопрос: а выдаст ли российский «Газпром»разрешение Baltic Pipe. Но я думаю, что польский газопровод получит его, так как Россия не намерена чинить препятствия», — подчеркнул Фролов.

Запрещать строительство газопровода, как США сделали с российским «Северным потоком – 2» - это американский метод, Россия тоже могла бы прибегнуть к нему, но вряд ли так поступит, так как она выше этого.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #польша #политика #весь мир #газопровод #энергетика

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