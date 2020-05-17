Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу через территорию Дании с экономической точки зрения имеет мало смысла, а к моменту завершения его строительства и вовсе может оказаться не нужным.

Такое мнение в беседе с ФБА «экономика сегодня» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя материал о газопроводе Baltic Pipe, опубликованный польским аналитическим журналом Nowa Konfederacja.

В статье высказываются опасения, что изменение трендов мировой энергетики и, в частности, внедрение концепции «Европейского зеленого курса», которая отражена в стратегии Польши, приведут к тому, что к окончанию строительства нового газопровода между Норвегией и Польшей он окажется неактуальным.

По словам Александра Фролова, данный проект представляется польским потребителям, как инфраструктурное решение, позволяющее снизить энергозависимость Польши от РФ и повысить ее безопасность за счет прямых поставок голубого топлива из Норвегии.

«Однако даже сейчас Польша имеет возможность получать норвежский газ с территории Германии. То есть экономически Baltic Pipe имеет крайне мало смысла, так как польская сторона может получать газ с трех направлений: из России, со стороны Германии и через СПГ-терминал Свиноуйсьце», — напомнил эксперт.

По его словам, Baltic Pipe уже сейчас избыточен и как альтернатива российским поставкам, и на перспективу, так как Россия ежегодно поставляет Польше 6-8 миллиардов кубометров газа из потребляемых ею 16 миллиардов кубометров газа. То есть газопровод строится исключительно из политических соображений, так как никакого экономического интереса в нем нет.

«Ввиду того что эта труба будет пересекать «Северный поток-1» и «Северный поток-2», возникает закономерный вопрос: а выдаст ли российский «Газпром»разрешение Baltic Pipe. Но я думаю, что польский газопровод получит его, так как Россия не намерена чинить препятствия», — подчеркнул Фролов.

Запрещать строительство газопровода, как США сделали с российским «Северным потоком – 2» - это американский метод, Россия тоже могла бы прибегнуть к нему, но вряд ли так поступит, так как она выше этого.