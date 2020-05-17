Минкультуры РФ запросило меры по возобновлению работы кинотеатров

Представители Министерства культуры попросили у Роспотребнадзора разработать меры по постепенному началу работы российских кинотеатров.

Обращение разработано официальными представителями ведомства и крупнейшими сетями кинотеатров. Поэтапное начало работы заведений станет возможным после того, как будут отменены введенные властями санитарно-эпидемиологические меры. Окончательное решение примет руководство субъектов Российской Федерации, объяснили официальные представители Минкульта.

Ведомство также делает все для того, чтобы в ряде регионов России возобновились процессы съемок кино. Для этого уже были направлены письма к региональным властям. После одобрения работа будет вестись строго по тем условиям, которые установит Роспотребнадзор.