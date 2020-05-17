Автокинотеатр в Калининграде стал "спасательным кругом" во время пандемии

Российские кинотеатры начали массово закрываться в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако нашлись лазейки, которые позволили людям безопасно насладиться фильмами на большом экране.

В результате распространения коронавируса в России и мире киноиндустрия замерла. Люди переключились на домашний просмотр фильмов, телевидение и онлайн-платформы.

Однако в Калининграде и Новосибирске нашли еще одну замечательную альтернативу закрытым залам. В городах запустили автомобильные кинотеатры. Теперь это единственные места в России, где фильмы можно посмотреть на большом экране. Причем сделать это можно абсолютно легально и безопасно для своего здоровья.

Автокинотеатр "Ночной дозор" в Калининграде работал до 2016 года, пока его не закрыли. Но жители не забыли его. Именно поэтому, когда стало известно о втором рождении автокинотеатра, от желающих посмотреть кино не было отбоя, передает телеканал "360".