Губернатор Азаров продлил режим самоизоляции в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров разрешил местным жителям посещать парки, но продлил режим самоизоляции до 25 мая.

Азаров попросил граждан со всей ответственностью отнестись к режиму самоограничения. Открыв парки, он все же попросил прогуливаться по два человека и не устраивать большого скопления народа. До сих пор в регионе закрыты рестораны, кафе и столовые, не работают большие торговые центры, гостиницы и дома отдыха. В продовольственные магазины можно зайти из расчета один человек на четыре квадратных метра. При превышении нормы покупатели ждут на улице своей очереди.