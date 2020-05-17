Журналисты ФАН выяснили, какие санкции применили бы за "шутки" с Гитлером в Европе

Четверо россиян загрузили в цифровой архив "Бессмертного полка" фотографии нацистских преступников. Сотрудники ГСУ СК России уже установили причастных и возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".

Граждане уже допрошены, некоторые из них признали свою вину, заявив, что загрузили фотографии ради "шутки". Они также принадлежат к числу сторонников одиозного блогера Алексея Навального или же поддерживают либертарианские взгляды, сообщает Федеральное агентство новостей. Разместившим фотографии россиянам грозит до трех лет лишения свободы согласно российскому законодательству.

Если бы подобное произошло в Европе, то наказание могло быть значительно суровее. Австрийское законодательство предполагает лишение свободы сроком до 20 лет за возрождение партии НСДАП и следование ее идеалам. Героизация нацистских преступников, а также распространение символики Третьего рейха наказывается штрафом от 4 до 10 тысяч евро, а также может привести к тюремному заключению. В Германии за публичную демонстрацию портрета нацистского лидера Адольфа Гитлера можно получить до трех лет лишения свободы.

Публикацию фотографий нацистских преступников рассмотрел как элемент информационной войны против России депутат Государственной думы Евгений Федоров. По его словам, истинным заказчиком подобной провокации стал Госдепартамент США, члены которого ненавидят парад Победы.