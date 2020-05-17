Медики Бельгии устроили "позорное" шествие премьер-министру страны

Медицинские работники бельгийской больницы "Сен-Пьер" встречали премьер-министра страны Софи Вильмес, выстроившись в "коридор презрения". Врачи и медсестры демонстративно поворачивались спиной к кортежу Вильмес, пишут СМИ.

Глава кабинета министров Бельгии приехала в больницу, чтобы выразить поддержку ее сотрудникам, которые борются с пандемией коронавируса. Однако персонал выразил негодование поведением властей, которое те демонстрируют по отношению к врачам, сообщает ТАСС.

К "позорной" акции присоединились 120 человек, включая сотрудников скорой помощи. Медицинские работники требуют правительство выплатить им компенсации и повысить заработные платы за два месяца напряженной работы в условиях пандемии. Кроме того, с осуждением встречено распоряжение властей об обязательной сверхурочной работе медиков при соответствующей необходимости.