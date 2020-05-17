Татарчук рассказал, как сказалась на Латвии ее поддержка Украины 

Латвийские политики любят наступать на одни и те же грабли, именно поэтому стала возможна ситуация, когда в рижских продуктовых магазинах начали продавать шпроты российского производства, при том, что в самой стране вынужденно закрылась половина рыбоперерабатывающих заводов.

Об этом в комментарии телеканалу «Царьград» политолог Андрей Татарчук.

Ранее адвокат Виолетта Волкова сообщила в своем микроблоге Twitter, что в магазинах Риги продаются российские шпроты. Под ее постом тут же появилось множество саркастических комментариев на этот счет.

По мнению Андрея Татарчука, данный процесс можно назвать логичным, потому что в весь бизнес упирается в вопрос цены и качества.

«Латвия, конечно, в свое время строилась как территория переработки рыбы. В том числе балтийской кильки, которая называется «шпратус». Построили 20 заводов, и 80% производимых там шпрот потребляла Россия, — напомнил политолог. — К сожалению, латвийские политики любят наступать на одни и те же грабли. И половину отрасли сейчас ликвидируют. То есть осталось только 10 заводов».

Теперь же, по его словам, из-за ситуации с коронавирусом и тем, что люди кинулись скупать консервы, видимо, возник дефицит. Люди начали скупать шпроты «как бешенные» и их стало не хватать

«Мой друг – владелец завода по переработке рыбы, он остался на плаву – рассказал, что к ним приезжали люди с калининградских комбинатов. У них качество шпрот соответствует латвийскому. То есть тому качеству, которое создавалось 100 лет», — рассказал Татарчук.

При этом он отметил, что история со шпротами его не удивляет, так как это хороший ликвидный продукт, и, если российские производители предлагают свою продукцию из той же самой балтийской кильки дешевле, то почему бы латвийским ретейлерам не покупать у них качественные и дешевые шпроты российского производства.

При этом он напомнил, почему в 2015 году были закрыты латвийские заводы. Латвия встала на украинскую сторону в вопросе Крыма, отказавшись принимать во внимание мнение абсолютного большинства жителей полуострова, которые единодушно проголосовали за присоединение к России. Латвийские политики начали по линии Евросоюза продвигать повестку, построенную на посуле «Крым по-прежнему является частью Украины»

«Начали эту повестку продвигать по линии Европейского союза, начали поддерживать каких-то из норы своей вышедших крымских татар и тех же самых бандеровцев, — напомнил Татарчук. — России это просто надоело. Россия политически ввела латвийские шпроты, по линии Роспотребнадзора, в санкционный список».

В результате, по его словам, в Латвии произошло перепроизводство – накопились горы замороженной кильки на складах, горы неликвидного материала. В течение года, добавил политолог, при помощи кредитов в Латвии как-то пытались оптимизировать ситуацию, но потом просто закрыли десять заводов из двадцати.