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19:23   17 Мая 2020
Общество

Воробьев перенес открытие строительных магазинов в Подмосковье на 25 мая

Воробьев перенес открытие строительных магазинов в Подмосковье на 25 мая

Магазины строительных материалов и товаров для сада откроются не 18 мая, а 25, соответствующее распоряжение губернатора Московской области Андрея Воробьева появилось на официальном сайте регионального правительства.

Воробьев решил на целую неделю перенести открытие всех розничных точек, которые занимаются продажей строительных и отделочных материалов, а также товаров для сада. С 18 мая, как ранее и планировалось, возобновится деятельность жилищно-коммунальных хозяйств, строек, промышленных предприятий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что как только люди привыкнут к новым правилам поведения в общественных местах и станут массово их соблюдать, правительство перестанет ужесточать ограничительные меры. По ее мнению, рост распространения COVID-19 в России сейчас остановлен во всех 85 регионах страны. Наблюдается стабильная обстановка, к которой давно стремились.

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Автор: Яна Либерман
#воробьев #подмосковье #магазины #ограничения

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