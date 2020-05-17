Воробьев перенес открытие строительных магазинов в Подмосковье на 25 мая

Магазины строительных материалов и товаров для сада откроются не 18 мая, а 25, соответствующее распоряжение губернатора Московской области Андрея Воробьева появилось на официальном сайте регионального правительства.

Воробьев решил на целую неделю перенести открытие всех розничных точек, которые занимаются продажей строительных и отделочных материалов, а также товаров для сада. С 18 мая, как ранее и планировалось, возобновится деятельность жилищно-коммунальных хозяйств, строек, промышленных предприятий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что как только люди привыкнут к новым правилам поведения в общественных местах и станут массово их соблюдать, правительство перестанет ужесточать ограничительные меры. По ее мнению, рост распространения COVID-19 в России сейчас остановлен во всех 85 регионах страны. Наблюдается стабильная обстановка, к которой давно стремились.