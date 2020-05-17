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 Вассерман: Украину готовят к войне не только с Россией

Вассерман: Украину готовят к войне не только с Россией
19:25   17 Мая 2020
Весь мир

Вассерман: Украину готовят к войне не только с Россией

Вассерман: Украину готовят к войне не только с Россией

Российский политический консультант, журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что за возмущением украинского посла в Турции Андрея Сибиги звучанием советской песни «Катюша» на передвижных концертах в Анталье 9 мая, стоит уверенность в поддержке США.

Мнение Вассермана в воскресенье на своем сайте публикует телеканал РЕН.tv.

Политический консультант напомнил также, что многих турок удивило заявление украинского посла, который увидел в исполнении «Катюши» неуважение к украинцам и его угрозы, что туристы из Незалежной могут перестать приезжать на турецкие курорты.

«Что крамольного нашёл в песне тридцать восьмого года пряный посол из страны, где тоже празднуют победу над нацистами?», — отмечает Вассерман.

По его словам, многие жители Турции, которая сохраняла нейтралитет в годы Второй мировой войны, просто не знают о пособничестве «псевдонацистов» германским нацистам, об убийстве ими сотен тысяч крестьян, чтобы лишить партизан продовольствия, и об их попытках «отделить украинцев от остальных русских».

«Не знают (турки), что сейчас эти псевдонацисты завладели юго-западом Руси, да ещё и развязали там открытую войну против тех, кому нацизм не по нутру. Не знают, что есть кому позаботиться, чтобы война не прекращалась». – добавляет Вассерман.

Вассерман: Украину готовят к войне не только с Россией

При этом консультант напоминает, что сейчас президент США и сенат согласовывают на должность американского посла на Украине Дейтона отставного генерал-лейтенанта Кита Дейтона, который возглавлял группу исследования Ирака перед нападением Штатов на эту страну в 2003 году. Также Дейтон являлся одним из координаторов урегулирования палестино-израильского конфликта, а по некоторым данным, он же консультировал президента Грузии Михаила Саакашвили после нападения на Южную Осетию и Абхазию в 2008 году.

По мнению Вассермана, Дейтон, который является далеко не самым опасным из американских «ястребов», в первую очередь на посту посла США на Украине займется вопросами эффективности использования Киевом военной помощи США.

«Скоро туда придут вооружённые катера и радары для выявления огневых позиций артиллерии. Открытым текстом объясняю: радары — чтобы каратели, расстреливающие мирные кварталы народных республик Донбасса, не боялись ответа; катера — для десанта в тыл защитникам Донбасса», — предсказал аналитик.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #украина #вассерман #турция #политика #посол #весь мир

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