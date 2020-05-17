Дудчак: Асад сближается с Ираном из-за агрессии США на Ближнем Востоке

Сирийский лидер Башар Асад успешно справляется с проблемами в стране при поддержке России и Ирана, заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

Посол Сирии в Иране Аднан Махмуд провел встречу с иранским старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи в Тегеране, в ходе которой политики побеседовали на тему расширения сотрудничества между САР и Ираном, а также борьбу с терроризмом на территории Сирии, сообщает ФАН. Хаджи заявил о поддержке Ираном инициатив САР в противостоянии радикалам, указав на необходимость совместной работы с Россией.

Тегеран и Дамаск имеют общих врагов, в особенности, в лице американцев, отметил Дудчак в комментарии для ФАН. Он подчеркнул, что поддержка России и Ирана позволила Сирии справиться со сложившейся ситуацией и выйти из плачевного состояния, в котором страна пребывала несколько лет назад.

Россия играет ключевое значение в восстановлении Сирии, однако Иран также играет немаловажную роль, оказывая Асаду помощь в этом направлении.