Падение финансовых рынков откроет для России новые возможности
Российская экономика слабо зависит от фондового рынка, который у нас, в отличие от США, никогда не был основным источником привлечения средств, поэтому спрогнозированный американской ФРС обвал, не представляет для РФ большой угрозы.
Об этом в комментарии Федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня» заявил профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.
Ранее Федеральная резервная система США опубликовала отчет, в котором спрогнозировала очередной обвал мировых финансовых рыков в том случае, если ситуация с эпидемией коронавируса будет развиваться по непредсказуемому сценарию.
Комментируя неблагоприятный прогноз ФРС, Константин Ордов отметил, что в условиях пандемии 2020 году фондовые рынки всего мира оказались более устойчивыми, чем во время кризиса 2008 – 2009 годов. При этом ситуация на российском фондовом рынке может развиваться по-разному: относительно национальной валюты и относительно доллара.
«В случае ухудшения ситуации с российской экономикой и усиления кризиса правительство может использовать эффективный инструмент в виде девальвации. В таком случае акции в рублях сильно не упадут, а падение будет значительно меньшим, чем на финансовом рынке Соединенных Штатов. В долларах же все может выглядеть критичнее», — заявил эксперт.
По его словам, рост или падение финансового рынка оказывает незначительное влияние на российскую экономику, так как лишь 10% ценных бумаг являются высоколиквидными.
«Для Российской Федерации фондовый рынок никогда не был главным источником привлечения средств в экономику. В Соединенных Штатах же у населения принято вкладываться в акции, в связи с чем американский фондовый рынок приводит экономику страны к зависимости», — объяснил Ордов.
В России же, по его словам, это не распространено, поэтому возможное обрушение фондовых рынков никак не затронет абсолютное большинство российских граждан, а снижение курса рубля приведет лишь к росту цен на импортные товары. В то же время, добавил эксперт, Россия может воспользоваться новым падением и сделать свой фондовый рынок эффективным инструментом для привлечения компаниями капитала.
«Это позволит связать физических лиц, страховые и институциональные компании с реальным сектором экономики, бизнесом. Падение финансовых рынков откроет для РФ новые возможности для перезагрузки и определения наиболее востребованных инструментов внутри страны, которые могли бы стать некими перспективными способами сбережения средств для их трансформации в экономику», — заключил Константин Ордов.