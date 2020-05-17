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Вице-премьер Чехии Гамачек признал отсутствие доказательств "ввоза яда" дипломатом из РФ

Вице-премьер Чехии Гамачек признал отсутствие доказательств "ввоза яда" дипломатом из РФ

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18:22   17 Мая 2020
Политика

Вице-премьер Чехии Гамачек признал отсутствие доказательств "ввоза яда" дипломатом из РФ

Вице-премьер Чехии Гамачек признал отсутствие доказательств "ввоза яда" дипломатом из РФ

Россиянин с дипломатическим паспортом не ввозил в Чехию яд рицин, у полиции и спецслужб, вероятно, нет никаких доказательств виновности, заявил первый чешский вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Первым заявили о "ввозе яда" российским дипломатом журналисты еженедельного издания Respekt. В своем материале они заявляли, что отравляющее вещество якобы собирались использовать для покушения на трех пражских политиков, которые причастны к сносу памятника Ивану Коневу. Информацию впоследствии растиражировало сетевое издание Seznam и Чешское ТВ, пишет РИА Новости.

Российское посольство отвергло обвинения, заявив, что они "вопиющие и гнусные". Представительство РФ в Праге также обратилось в МИД Чехии с просьбой выделить сотруднику дипломатической миссии полицейскую охрану, поскольку в его адрес начали поступать угрозы. Материалы чешских СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой, а глава дипведомства РФ Сергей Лавров подчеркнул, что никаких доказательств подготовки покушения нет. Сомнения в попытке отравления чешских политиков также высказал президент Чехии Милош Земан.

Заявления чешских СМИ лишены логики и представляют собой не более чем попытку отвлечь внимание от преступного демонтажа памятнику Коневу в Праге, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что такие фейки — это часть информационной войны против России.

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Автор: Ирина Большунова
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