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18:00   17 Мая 2020
Армия

Американская ракета-носитель Atlas 5 вывела на орбиту Земли экспериментальный мини-шаттл

Американская ракета-носитель Atlas 5 вывела на орбиту Земли экспериментальный мини-шаттл

Американцы осуществили запуск экспериментального мини-шаттла X-37B с помощью ракеты-носителя Atlas 5, передают СМИ.

Ракета с мини-шаттлом стартовала с мыса Канаверал в 9:14 по времени Восточного побережья США (16:14 МСК), пишет РИА Новости. Известно, что текущая миссия является первой, когда X-37B был отправлен на орбиту Земли со служебным модулем и спецтехникой, при помощи которой будут произведены различные эксперименты в космосе. К примеру, НАСА будет изучать влияние космической радиации на ряд материалов и растительных семян.

Мини-шаттл также будет использован для выведения на околоземную орбиту малого спутника FalconSat-8, имеющего полезную нагрузку, в интересах ВВС США. Также ученые проведут эксперименты, в ходе которых солнечная энергия будет преобразована в радиочастотную микроволновую энергию и передана на Землю.

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Автор: Василий Пименов
#сша #космос #x-37b #мыс канаверал

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