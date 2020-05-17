Политолог Матвейчев осудил членов КПРФ, игнорирующих запреты на акции во время пандемии

Члены КПРФ делают попытки словить хайп на эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, заявил философ и российский политический советник Олег Матвейчев.

Представители коммунистической партии позволяют себе проводить массовые акции, несмотря на введенные запреты. В их числе Валерий Рашкин, который вместе с соратниками устроил незаконную акцию 9 мая. Своими действиями они подвергли жителей Москвы опасности. Людей, которые так безответственно относятся к здоровью, следует штрафовать, заметил в беседе с журналистом издания "ПолитЭксперт" политолог Олег Матвейчев.

Сторонникам КПРФ следует направить активность в другую сферу. Если они не бояться коронавирусной инфекции, то им следует идти работать в "красные зоны" и помогать медикам. Ни один из коммунистов не решился стать волонтером и помочь в борьбе с пандемией, заметил философ.

"Ведут себя совершенно эгоистично, думают только о себе. Никакой помощи и коммунистической солидарности", — выразил мнение Матвейчев.

Члены партии уже несколько раз показали, что не хотят соблюдать меры предосторожности. Несмотря на сообщения властей, они все равно провели ряд несогласованных акций. Следующая демонстрация у них запланирована на 13 июня. Московские члены КПРФ не соблюдают и режима самоизоляции. При этом у некоторых высокопоставленных коммунистов болезнь была выявлена, однако сторонники политсилы продолжают критиковать руководство столицы.