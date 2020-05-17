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17:46   17 Мая 2020
Общество

Политолог Матвейчев осудил членов КПРФ, игнорирующих запреты на акции во время пандемии

Политолог Матвейчев осудил членов КПРФ, игнорирующих запреты на акции во время пандемии

Члены КПРФ делают попытки словить хайп на эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, заявил философ и российский политический советник Олег Матвейчев.

Представители коммунистической партии позволяют себе проводить массовые акции, несмотря на введенные запреты. В их числе Валерий Рашкин, который вместе с соратниками устроил незаконную акцию 9 мая. Своими действиями они подвергли жителей Москвы опасности. Людей, которые так безответственно относятся к здоровью, следует штрафовать, заметил в беседе с журналистом издания "ПолитЭксперт" политолог Олег Матвейчев.

Сторонникам КПРФ следует направить активность в другую сферу. Если они не бояться коронавирусной инфекции, то им следует идти работать в "красные зоны" и помогать медикам. Ни один из коммунистов не решился стать волонтером и помочь в борьбе с пандемией, заметил философ.

"Ведут себя совершенно эгоистично, думают только о себе. Никакой помощи и коммунистической солидарности", — выразил мнение Матвейчев.

Члены партии уже несколько раз показали, что не хотят соблюдать меры предосторожности. Несмотря на сообщения властей, они все равно провели ряд несогласованных акций. Следующая демонстрация у них запланирована на 13 июня. Московские члены КПРФ не соблюдают и режима самоизоляции. При этом у некоторых высокопоставленных коммунистов болезнь была выявлена, однако сторонники политсилы продолжают критиковать руководство столицы.

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Автор: Яна Либерман
#кпрф #матвейчев #митинги #коронавирус

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