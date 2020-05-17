Кабмин продлил срок конкурса на участие частных медучреждений в поддержке пожилых россиян

Частные медицинские клиники получат дополнительную возможность поучаствовать в конкурсе Правительства РФ на гранты для поддержки пожилых россиян. Подачу заявок продлили до 15 июня, инициатива в тестовом режиме запущена в девяти регионах.

Частные медицинские компании девяти тестовых регионов России (Алтайский край, Татарстан, Мордовия, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Новосибирская, Тамбовская и Тульская области) могут принять участие в конкурсе Правительства РФ на предоставление грантов и субсидий. За счет бюджетных средств клиники будут оказывать бесплатные услуги пожилым людям. В интересах конкурсантов период подачи заявок был продлен до 15 июня, сообщает ТАСС.

Постановление российского кабмина снабжено пояснительной запиской, в которой отмечается необходимость привлечь к конкурсу как можно большее число клиник. Если инициатива покажет свою эффективность, ее реализацию могут распространить на все остальные российские регионы, предоставляя гражданам старше 65 лет возможность бесплатно получить медико-социальную поддержку.