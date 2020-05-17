СМИ сообщили о решении Чехии отстранить Россию и Китай от строительства АЭС "Дукованы"

Власти Чехии намерены отстранить компании из России и Китая от тендера на достройку атомной электростанции "Дукованы", сообщает издание Denik N. Такое решение Прага объясняет "угрозой национальной безопасности".

Завершение проекта чешской АЭС "Дукованы" может пройти без участия специалистов из России и Китая. Такое решение могло быть принято правительством страны на закрытом заседании по вопросам развития национальной энергетической системы. По мнению издания Denik N, Чехия не будет приглашать к сотрудничеству крупнейшие атомные компании из РФ и КНР, так как это "угрожает национальной безопасности".

Официальных заявлений относительно тендера кабмин республики не делал, сообщает ТАСС. Энергоблок станции "Дукованы" планируется строить в 2029 году. При этом обе находящихся в Чехии АЭС были возведены при содействии россиян, на них установлены отечественные ядерные реакторы. Также стало известно, что о намерении принять участие в тендере заявляла американская компания Westinghouse. Не исключено, что решение отстранить российскую и китайскую компании носит политизированный характер.

Обострение отношений между Россией и Чехией происходит на фоне решения властей района Прага-6 демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который освободил город от нацистов в мае 1945 года. Монумент хотят разместить в Музее памяти XX века.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал объяснение властей Чехии, в том числе о том, что к сносу они не имели никакого отношения, "детскими". Министр также напомнил, что памятник находился в реестре Минобороны страны, а не в муниципальной собственности.