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Вице-премьер Чехии Гамачек признал отсутствие доказательств "ввоза яда" дипломатом из РФ

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 Кабмин продлил срок конкурса на участие частных медучреждений в поддержке пожилых россиян

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17:22   17 Мая 2020
Политика

Пользователи Сети высмеяли "новую историю" украинского учебника по географии

Пользователи Сети высмеяли "новую историю" украинского учебника по географии

Школьный учебник по географии за 8 класс стал объектом насмешек в интернете за "новые открытия" в истории.

Учебник, одобренный Министерством образования и науки Украины рассказывает школьникам, что французы, испанцы, турки, португальцы и евреи могли прибыть на свои земли из украинской Галичины, пишет Федеральное агентство новостей.

Авторы учебного материала также поставили под сомнение этническое происхождение русских и белорусов. По их словам, эти народы не являются представителями славян.

В Сети иронично отнеслись к очередным географическим изменениям в школьной программе. Это говорит, что у властей Украины не получилось "переписать" мировую историю, приписав в ней значимую роль украинскому народу.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #минобразования #география

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