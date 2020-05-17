Пользователи Сети высмеяли "новую историю" украинского учебника по географии

Школьный учебник по географии за 8 класс стал объектом насмешек в интернете за "новые открытия" в истории.

Учебник, одобренный Министерством образования и науки Украины рассказывает школьникам, что французы, испанцы, турки, португальцы и евреи могли прибыть на свои земли из украинской Галичины, пишет Федеральное агентство новостей.

Авторы учебного материала также поставили под сомнение этническое происхождение русских и белорусов. По их словам, эти народы не являются представителями славян.

В Сети иронично отнеслись к очередным географическим изменениям в школьной программе. Это говорит, что у властей Украины не получилось "переписать" мировую историю, приписав в ней значимую роль украинскому народу.