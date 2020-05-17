Попова назвала оптимальное количество новых случаев COVID-19 в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, какое количество новых пациентов с диагнозом коронавируса ее бы удовлетворило.

"Ноль", — ответила Попова на вопрос корреспондента Павла Зарубина на канале "Россия-1".

Многие регионы России сейчас ввели пропускной режим. Выходя из дома, граждане должны надевать медицинские маски и перчатки, чтобы защитить себя и других от распространения коронавирусной инфекции.

Власти Московской области, которая занимает второе место по количеству пациентов с COVID-19, готовятся к поэтапному снятию ограничений — конечно же, при условии, что граждане будут соблюдать установленные властями правила безопасности.