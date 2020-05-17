Электронные медкарты для новорожденных начали внедрять в Петербурге

Детали модернизации системы здравоохранения города раскрыл губернатор Петербурга Александр Беглов.

Медицинские сервисы должны стать "более умными и удобными", написал Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Электронные медкарты для детей уже начали внедрять в роддомах и детских поликлиниках, отметил петербургский градоначальник. Теперь вся информация о здоровье человека будет храниться в одной базе.

Медицинские карты создали и для взрослых петербуржцев, рассказал Александр Беглов. Часть городских поликлиник в прошлом году уже перевели на "бережливый" формат. Теперь петербуржцы могут проходить диспансеризацию на выходных и в вечернее время по будням.

Профилактические исследования прошли более 2,4 млн человек, напомнил Александр Беглов. С 1 января для петербуржцев открыт бесплатный доступ к исследованию, позволяющему определить наличие предрасположенности к онкологии или заблаговременно выявить опухоль.